Le auto d’epoca sfrecciano in collina

L’entroterra anconetano, in primis il territorio fabrianese oltre alla Riviera del Conero protagonisti della 27esima edizione, con le auto d’epoca tra Numana, San Paolo di Jesi e Genga. Oggi dalle 9:30 il trasferimento dalla riviera alle colline anconetane fino a San Paolo di Jesi, tra i castelli dov’è importante la tradizione vinicola, che ha raccolto nel tempo numerosi riconoscimenti anche internazionali. In mattinata visita alle Cantine Vignamato e la sosta pranzo. Nel pomeriggio ci si sposterà con le belle auto d’epoca verso Genga, dove è immancabile una visita alle interessanti e suggestive Grotte di Frasassi. Un viaggio nel meraviglioso sistema di grotte carsiche sotterranee generato dal fiume Sentino in un tempo valutabile di oltre un milione di anni. In serata il rientro in Hotel a Numana per la cena di gala a base di pesce e la consueta consegna del 12° Memorial Lazzarini da parte del figlio Carlo, vicepresidente del club. La serata vedrà anche un accompagnamento musicale dal vivo. Domani poi un giro turistico tra le colline marchigiane da Numana in direzione Villa Musone, Camerano, Angeli di Varano, Monte Conero fino ad giungere nel centro di Numana.