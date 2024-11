Le borse di studio ’Perioli’ a dieci infermieri dell’Asl 5

Una giornata importante per dieci infermieri dell’Asl 5 che hanno ricevuto la borsa di studio in memoria dell’Ingegner Alfredo Perioli per il Master di Infermieri di famiglia e di comunità, da parte del Comitato assistenza malati per un importo di 20mila euro. La cerimonia di consegna si è svolta alla Scuola infermieri alla presenza del direttore denerale Asl5 Paolo Cavagnaro e di Enrica Cantinotti direttore delle attività didattiche. La scelta di istituire queste borse di studio nasce dalla duplice volontà di sostenere sia la formazione dei giovani sia la figura degli infermieri di famiglia e comunità, il cui compito è quello di affiancare i pazienti fragili e cronici e le loro famiglie su questioni relative non solo alla cura della patologia in corso, ma anche della prevenzione e del miglioramento dello stile di vita, recandosi a domicilio, erogando il servizio direttamente a casa del paziente, evitando quindi che debba spostarsi per recarsi in una struttura. "Quello dell’Infermiere di famiglia e comunità – dice la presidente del Cam Mariapaola Perioli – rivestirà un ruolo sempre più centrale nella trasformazione delle cure primarie, siamo felici di dare il nostro contributo alla formazione professionale di 10 studenti meritevoli , che, grazie alle nostre borse di studio, avranno la possibilità di rivestire questo ruolo importante nell’ambito assistenziale del territorio"