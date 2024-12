Le chiese simbolo più aperte. Duomo e S.Maria della piazza. Orari ampliati durante le feste

San Ciriaco e Santa Maria della Piazza amplieranno i loro orari di apertura nelle festività natalizie. Ne ha dato notizia, ieri, l’assessore al Turismo Daniele Berardinelli, dopo un accordo con l’Arcidiocesi Ancona-Osimo e la Curia arcivescovile. L’estensione, per un totale di 124,5 ore, permetterà anche l’attività di sorveglianza e accoglienza turistica. La Cattedrale, per quattro sabati e cinque domeniche fino al prossimo 5 gennaio, sarà aperta dalle 8 alle 19 (invariato l’orario feriale). La chiesa, invece, sarà visitabile dal martedì alla domenica dalle 10 alle 18. E intanto è in arrivo un nuovo ricco fine settimana di eventi per l’Ancona che brilla a Natale. Brilla anche grazie alle iniziative pensate per i piccoli, le famiglie e le persone più fragili dagli assessorati di riferimento (Terzo settore, Politiche della famiglia e Pari opportunità). Piazza Roma, domenica alle 17.30, accoglierà la Christmas Fashion Kids, con una sfilata dedicata ai bimbi. Tra gli ospiti anche il tenore David Mazzoni. L’obiettivo è raccogliere fondi per sostenere i progetti della Fondazione Salesi. A Posatora, sempre domenica dalle 15 alle 20, al Centro Papa Giovanni XXIII arriverà il Santa Claus Village con Babbo Natale. Musica, divertimento e laboratori in quel polo di riferimento, da sempre al fianco delle persone con disabilità. Sarà possibile l’acquisto dei torroni solidali. Mentre la chiesa di San Domenico, alle 16, ospiterà l’evento ‘Songs of songs’, dal cantico dei Cantici di Re Salomone. Evento sostenuto anche dal Forum delle donne, prodotto da Cinematica e associazione Ventottozerosei. Ampio spazio anche alle corali delle scuole anconetane, grazie alla sinergia tra assessorati alla Partecipazione democratica e Politiche educative. Per chiudere con la solidarietà, già programmata la serata del 17 dicembre, quando il Teatro delle Muse, alle 20, ospiterà ‘Armonie di Natale’ con interpreti di fama internazionale per la Fondazione Salesi. Sul palco la prestigiosa Orchestra Barocca delle Marche con il primo violino Federico Guglielmo, artista di rilievo mondiale.