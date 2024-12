Le Croci di anzianità ai volontari storici

Si è tenuta nei giorni scorsi, nella sede Comitato di Croce Rossa Italiana di Ancona, l’annuale assemblea dei soci, occasione importante per fare il punto sul lavoro, approvare il bilancio preventivo e delineare attività e progetti per il 2025. Sono state consegnate le Croci di Anzianità ai volontari che da anni dedicano tempo e competenze alla comunità. Grande emozione alla lettura delle missive di stima inviate dai cittadini, che hanno sottolineato le tecniche dei volontari e le loro doti morali.

A conclusione è stato condiviso il messaggio del sindaco Daniele Silvetti. "Vorrei esprimere a nome dell’amministrazione comunale e a titolo personale un sentito ringraziamento per l’impegno e la professionalità che mettete a servizio della comunità – ha detto il primo cittadino alla Cri dorica –. Rappresentate un presidio fondamentale per il benessere e la sicurezza di tutti noi. Vi siamo veramente grati per la solidarietà e per la disponibilità di intervenire nelle situazioni di emergenza, senza mai esitare. L’augurio per questo Natale è che possiate continuare ad essere un faro di speranza e di supporto per chi ne ha bisogno", prima degli auguri natalizi al Comitato tutto, rappresentato dal presidente Gianni Barca.

Dopo l’assemblea, spazio ad un momento conviviale. La serata è stata accompagnata dalla voce di una dipendente che ha intonato brani, creando un’atmosfera calorosa e festosa. Il Comitato di Croce Rossa Italiana di Ancona conferma il suo impegno per il futuro, continuando a lavorare con dedizione e passione per il bene della comunità.