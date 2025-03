"Le finali di calcio a 5. Orgoglio per la città"

Tra i palazzetti individuati per ospitare la Coppa Italia di calcio a cinque non poteva mancare uno dei tempi regionali dello sport. Negli anni d’oro tempio della pallavolo, oggi del pallone a rimbalzo controllato: il PalaBadiali. Quel palas che, giusto domenica scorsa, era gremito di persone per l’avvincente sfida tra Okasa Falconara e Bitonto, serie A femminile di futsal, valsa alle Citizens la vetta della graduatoria. Ora, però, i riflettori sono puntati sulle date del 21 e del 22 marzo, quando Falconara accoglierà alcune delle competizioni dell’ambito trofeo di calcio a cinque maschile.

"È un onore ospitare la Coppa Italia di futsal, un evento di grande valenza sportiva", il commento del sindaco Stefania Signorini, secondo il quale atleti e tifoserie avranno l’occasione di conoscere il territorio, dove per due giorni le squadre si sfideranno per arrivare in finale. Aspetti che il primo cittadino ha sottolineato già lunedì, insieme all’assessore allo Sport Ilenia Orologio, dinanzi a autorità regionali e della Divisione Calcio a 5, in occasione della conferenza in Regione per presentare la manifestazione.

"Per la nostra comunità il futsal ha un’importanza fondamentale – ha spiegato Signorini – dato che l’Okasa Falconara, squadra di calcio a 5 femminile, milita in serie A ed è prima in classifica. La società è nata a Falconara, al circolo Leopardi, su iniziativa di un gruppo di giovani concittadini. La squadra femminile sta portando avanti un percorso eccezionale, che per l’amministrazione comunale è motivo di grande orgoglio".

E proprio in virtù dei tanti successi nazionali e internazionali conquistati dal calcio a 5 femminile, grazie all’intermediazione del presidente Marco Bramucci, "nell’ottobre scorso ci eravamo confrontati con i vertici nazionali e regionali della Divisione Calcio a 5", per valutare "di ospitare iniziative di livello nazionale come quella del 21 e 22 marzo, cui abbiamo ritenuto di concedere il principale palazzetto di Falconara".