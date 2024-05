Le grotte Campana diventano digitali

E’ una rete di percorsi scavati nell’arenaria che percorre i sotterranei di Palazzo Campana. Nella prima galleria si riconoscono le personificazioni dell’Africa, dell’America, della Corsica, del Castigo e dell’Ingegno, mentre la seconda, oltre alle citazioni riprese dal Ripa, riporta episodi mitologici e conduce a una sala rotonda voltata caratterizzata da quattro stemmi appartenenti a famiglie aristocratiche osimane. Le grotte attualmente non sono visitabili per evitare un peggioramento del degrado dei rilievi, sottoposti nel tempo a un processo di sgretolamento dell’arenaria per attacco di agenti biologici e per le condizioni dell’ambiente interno. Oggi alle 17 a Palazzo Campana si tiene un’altra importante iniziativa per la valorizzazione del patrimonio culturale legato alla storia dell’ente: "Grotte Campana. Un viaggio (im)possibile". In collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria civile, Edile e Architettura dell’Università Politecnica delle Marche sarà presentato il progetto di fruizione digitale delle Grotte Campana e l’esperienza immersiva. Al termine visita virtuale con visore oculus.