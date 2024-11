"Le isole smart sommerse di rifiuti"

Come "accade spesso di lunedì" non riesce a buttare via i ceri consumati del Santuario delle Grazie nelle nuove isole smart di piazza Pergolesi, si arrabbia, fotografa e segnala la presenza di scatoloni e rifiuti ammassati all’esterno alla polizia locale e fa multare (160 euro la sanzione prevista dal regolamento comunale) il commerciante che li ha abbandonati. E’ accaduto lunedì nell’angolo di piazza Pergolesi, in corrispondenza dell’accesso a Corte Bettini. Una zona dove spesso, soprattutto dopo il week end i bidoni sono circondati di rifiuti a terra. Le isole smart infatti, se piene, non si aprono agli utenti che con la tessera cercano di farlo. "Per due volte di lunedì nel provare a buttare via i ceri consumati del santuario delle Grazie dove volontariamente do una mano – racconta al Carlino il cittadino da cui sono partite le segnalazioni – non sono riuscito ad aprire i bidoni della carta né in piazza Pergolesi né in via Mura Occidentali in prossimità dell’ufficio postale. Tenendo al rispetto delle regole li ho riportati a casa e sono andato a segnalare il fatto in Comune. Mi hanno detto che avrei dovuto scaricare un’app. Ho fatto presente che non ero tenuto a farlo ma avevo diritto al corretto smaltimento dei rifiuti. Ho preannunciato una lettera al sindaco e all’assessore competente per segnalare il malfunzionamento. La settimana successiva stessa cosa solo che in piazza Pergolesi le isole cosiddette intelligenti erano circondate di scatoloni con tanto di marchio di un’attività commerciale. Proprio mentre ero lì una commerciante di Corso Matteotti ha portato un grosso scatolone e ho fatto presente che non poteva lasciarli lì. Lei in tutta risposta ha detto che non avrebbe saputo come fare e che poco dopo attorno alle 12, la nettezza urbana sarebbe passata a ritirarli. Mi sono arrabbiato: ho inviato le foto e chiesto alla polizia locale di fare i dovuti accertamenti affinchè il cittadino che rispetta le regole non fosse beffato oltre a dover pagare il disagio di non poter conferire rifiuti. Non è giusto invogliare all’illegalità anche i cittadini". Un nodo quello dell’abbandono di rifiuti fuori dai bidoni che riguarda diverse zone del centro e non solo. La giunta e JesiServizi nei mesi scorsi hanno annunciato un potenziamento della raccolta nel finesettimana. Ora il Comune ha stanziato 225 euro per l’acquisto di sacchetti con Qr code per rendere tracciabili i rifiuti differenziati.

Sara Ferreri