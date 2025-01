Le luci laser colorano il cielo. E la città s’incanta

In tanti in piazza Garibaldi per lo spettacolo di luci laser, alle 18 ad illuminare il cielo un insieme di forme e colori. Effetti tridimensionali, animazioni grafiche sui monumenti nel perimetro della piazza e migliaia di persone con il naso all’insù. Una coreografia singolare dove il pubblico si è trovato avvolto e immerso all’interno delle raffigurazioni da noi proiettate anche a lunga distanza.

Un modo per intraprendere un viaggio all’insegna di luci e forme che danno vita a storie ed emozioni. Lo spettacolo di luci laser ha dato il via all’ultimo week-end all’insegna delle iniziative natalizie che hanno animato la città durante tutte le festività.

Come ogni anno, il sabato che precede l’Epifania è dedicato ad uno show per grandi e piccini in piazza Garibaldi. Ieri molte le persone che hanno atteso l’inizio dello spettacolo: difficile trovare un parcheggio, in tanti hanno infatti optato per lasciare l’auto in sosta sul lungomare ed usufruire dei sottopassi di collegamento con il centro storico. Gremite anche le navette che dai parcheggi scambiatori hanno traghettato la gente in piazza. Per garantire lo svolgimento dello spettacolo in sicurezza, il perimetro di piazza Garibaldi e le vie limitrofe sono rimaste chiuse al traffico fino alle 21, consentendo il regolare deflusso dei migliaia arrivati per assistere allo spettacolo.

si.sa.