"Le Marche diventano terra del benessere"

Nasce la Rete regionale per la valorizzazione delle Marche come terra del benessere e della qualità della vita. La Regione ha approvato la delibera che dà il via libera alla sua istituzione, su proposta dell’assessore allo sviluppo economico, Andrea Maria Antonini. "È quanto prevede la legge regionale sul benessere – dice Antonini – e per raggiungere le finalità in essa contenute si seguirà un approccio integrato e interdisciplinare, che coinvolge ambiti trasversali, tra cui alimentazione, filiere agroalimentari, qualità e sicurezza dei prodotti agricoli, salute e welfare, industria e artigianato, ambiente e territorio, turismo, cultura, sport e tempo libero, istruzione e formazione". "Altro importante obiettivo – aggiunge – è di orientare l’offerta turistico-ricettiva in chiave di turismo sostenibile, cogliendo specificità, bellezze naturali e impegno nella conservazione della natura". Alla Rete possono partecipare enti pubblici, agenzie, università ed enti di ricerca, istituti scolastici, associazioni di categorie produttive, organizzazioni sindacali, enti di formazione, ordini professionali, nonché la Rete regionale per la tutela e valorizzazione della dieta mediterranea (foto, Numana sullo sfondo del monte Conero).