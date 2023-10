Le nostre origini con Pane Nostrum

Tutto pronto per il ventennale di ‘Pane Nostrum - Il Salone nazionale dei lievitati’, che animerà Senigallia da domani (ore 17.30 al Foro Annonario) a domenica. Saranno tre giorni dedicati a pane, pizza e pasticceria, tra show cooking, degustazioni, masterclass e incontri con gli esperti del settore. Organizzato da Confcommercio Marche Centrali e CIA Provincia di Ancona, con il supporto di Comune, Regione e Camera di Commercio Unica delle Marche l’evento vanta ospiti come lo chef stellato Moreno Cedroni, Renato Bosco, maestro pizzaiolo spesso in tv, Antonio Lamberto Martino, divulgatore ed esperto di panificazione, Mattia Casabianca, pastry chef da Uliassi, e il maestro pasticcere Roberto Cantolacqua.

Quattro le aree tematiche: l’Area Masterclass in piazza Simoncelli, con corsi e laboratori di approfondimento tenuti da esperti e rivolti ai professionisti; il ‘Salotto dei Maestri’ nell’ex-pescheria del Foro Annonario, spazio dedicato a convegni, progetti innovativi, eventi editoriali e story-telling dei Maestri; la Temporary Bakery, luogo di dimostrazioni e show cooking al centro del Foro Annonario; l’area Fiera, suddivisa in area B2C, sulle due piazze attigue, dove acquistare e scoprire i prodotti, e area B2B in piazza Simoncelli, la novità di quest’anno, dedicata a materie prime e ingredienti, macchinari e attrezzature, packaging e servizi.

Qui si incontreranno aziende e professionisti, per confrontarsi sugli scenari del comparto e condividere esperienze. Dodici locali del centro durante i tre giorni proporranno sfiziosi lievitati, tra pizze, panini, focacce e piadine. Il presidente di Confcommercio Marche Giacomo Bramucci ricorda che "il pane rappresenta l’autenticità territoriale. Per questo vogliamo far conoscere le nostre origini culturali in ambito di panificazione e quindi di territorio e filiera". Il direttore generale Massimiliano Polacco parla di "un programma che offre qualsiasi risposta sul mondo dell’arte bianca. Pane Nostrum deve diventare un luogo di confronto, dibattito e discussione per tutto il settore, senza dimenticare la ristorazione".

A sostenere il progetto c’è l’assessore regionale Andrea Maria Antonini, anche perché "Senigallia si sta rialzando bene dalla sfortuna dell’alluvione. Iniziative che ne sostengano la rinascita sono importanti". Il sindaco Massimo Olivetti cita il valore di ‘Pane nostrum’ a livello turistico, e il suo passaggio "da semplice kermesse gastronomica a evento completo, con tanti momenti di studio approfondito". Il presidente della Camera di Commercio Unica delle Marche Gino Sabatini annuncia che "l’evento va promosso al meglio anche nella macroregione adriatico-ionica. Per il 2024 questo è l’impegno che ci prefissiamo". Il presidente della CIA provinciale Rossano Landi auspica che "si possa sviluppare una filiera che parte dal recupero di grani antichi, dalla produzione di farine eccezionali e poi di pasta. Pane Nostrum è cresciuto tantissimo, anche nel valorizzare il lavoro di produttori e imprese". Info: www.panenostrum.it.

r. m.