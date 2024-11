Le note di Allevi risuonano alle Muse

Un atteso ritorno al Teatro delle Muse di Ancona. E’ quello di Giovanni Allevi, che questa sera (ore 21) sarà di scena con il suo ‘Piano Solo Tour’. Il popolarissimo compositore e pianista marchigiano si ripresenta al suo affezionato pubblico nella veste che lo ha lanciato, e che più lo rappresenta: da solo con il suo amato strumento, pronto ad eseguire i brani della sua ultima opera musicale ‘Estasi’, per poi ripercorrere la propria storia artistica interpretando i brani di maggiore successo, a partire da ‘Come sei veramente’, brano divenuto celebre a livello internazionale anche perché utilizzato come colonna sonora di uno spot della BMW diretto da Spike Lee.

"Attraverso le note del pianoforte Giovanni Allevi conduce per mano l’ascoltatore nelle molteplici emozioni dell’essere umano, fino alla più sublime: l’estasi". Così viene presentato il concerto di questa sera, organizzato da Vincenzo Berti e Gianluca Bonanno per Ventidieci. Allevi ha attraversato un periodo difficile.

Dal 2022 combatte contro una malattia che lo ha costretto ha rimandare il suo tour. Ma ora è tornato, e a dimostrare che l’amore dei suoi fan non è venuto meno c’è il fatto che per venire incontro alle tante richieste sono state aggiunte nuove date a quelle già previste. Amore confermato dall’accoglienza che l’artista ha ricevuto all’ultimo Festival di Sanremo, dove è stato ospite dopo due anni di assenza dai palcoscenici. Di certo il pubblico anconetano sarà altrettanto caloroso nei suoi confronti. Allevi si è già esibito alle Muse, riscuotendo un grandissimo successo.

Questo per le sue doti di compositore e di interprete, naturalmente, ma anche per quelle umane. Allevi infatti ha saputo conquistare le platee di mezzo mondo anche in virtù della sua semplicità, dei suoi modi da anti star, delle parole con cui spesso ‘presenta’ i brani che esegue nei propri concerti. Parole da cui traspare tutta la sua umanità, l’entusiasmo e la passione autentica che nutre per la musica. Senza contare il suo ottimismo, dimostrato anche nel momento più difficile della sua vita. Tempo fa, difatti, l’artista ha dichiarato: "Non posso sapere cosa mi riserva il futuro, ma una cosa è certa: bisogna amarla questa vita, anche quando il buio ci travolge". Da non trascurare il fattore ‘marchigianità’. In fondo nel capoluogo regionale Allevi gioca in casa, al di là della nota rivalità tra Ancona e Ascoli, dovuta più che altro a motivi calcistici.