Le primarie del Pd "Schlein è la novità Se sistemerà le strade il centrosinistra reggerà"

di Giacomo Giampieri Una lunga carriera professionale, da magistrato, e soprattutto politica nell’ala sinistra dell’emiciclo marchigiano. Chi meglio di Vito D’Ambrosio, ex presidente della Regione in carica dal 1995 al 2005, per commentare l’esito del voto delle Primarie del Partito Democratico che hanno incoronato Elly Schlein alla guida della segreteria nazionale e Chantal Bomprezzi per le Marche? D’Ambrosio, come ha interpretato quei segnali? "Sono facilmente interpretabili. Una grossa parte degli elettori non erano iscritti e hanno chiesto al Pd di invertire la rotta. Se fosse stato eletto Stefano Bonaccini, che conosco e stimo, il partito sarebbe rimasto all’interno degli stessi binari. Seppure in seconda fila, il governatore dell’Emilia Romagna fa parte da tempo del gruppo dirigente del partito. Schlein, invece, è iscritta "da due giorni" (da poco tempo intende, ndr). C’è stata una richiesta forte dell’elettorato dem in quel milione e 100 di votanti". Quale? "Ribaltare il Pd. Schlein è stata votata sull’onda dei voti della Meloni alle Politiche di settembre scorso. Ma non perché sono due donne. Piuttosto perché animano il desiderio di cambiare. Schlein non ha mai fatto parte della classe dirigente di un partito che ha perso milioni di elettori senza accorgersene. È stata una punizione per i vertici che...