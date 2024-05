Le "Reminiscenze" di Roberta Giallo tra pop e sonorità più crude

E’ uscito il nuovo album della cantautrice senigalliese Roberta Giallo, ‘Reminiscenze’, definito dall’artista "un disco di nuvole e fuoco, di terra e polvere di stella".

Le sonorità, più crude e pop rispetto al passato, non escludono incursioni celestiali e fatate in pieno ‘Giallo style’. La produzione è in parte californiana (‘Ci salveranno gli Alieni’ e ‘Curriculum’ sono stati prodotti da Corrado Rustici al Rocky Road Studio di Berkeley), mentre la cantautrice faceva tappa a Los Angeles con il suo ‘Astronave Gialla World Tour’. L’artista parla di ‘una specie di riconciliazione con tutte le parti di me: con quel che è stato, quel che è adesso, e ciò che mi dovrà capitare.

Racconta storie d’umani e d’alieni, di navi e d’astronavi, pesca dal passato, dai ricordi di me bambina fino ai tempi più recenti, ma fa anche un viaggio nel futuro, tra le rivelazioni dei miei sogni e le mie lucide allucinazioni’. Poi un auspicio: ‘Vorrei piacesse ai bambini, ai vecchi, e a quelli nel mezzo, come una caramella magica che dà piacere e sollievo un po’ a tutti, un ‘magic donut’, tipo quello psichedelico che addento nella copertina! Dentro ci sono canzoni scritte più di 10 anni fa, ‘Voce al Bene’, il duetto con Samuele Bersani, e ‘La città di Lucio Dalla’, ma la cosa più bella è che le sento attualissime. L’eternità non invecchia!’. Il video di ‘Voce Al bene’, diretto da Nicolò Donati, vede nel cast, tra gli altri, Pia Tuccitto, cantautrice e autrice di Vasco Rossi. ‘Anche qui volevo portare terra e cielo. Così ho indossato ancora una volta le vesti di ‘aliena’ e poi ho chiamato persone disposte a interpretare la parte di un’umanità depressa e alienata, schiacciata dalle brutte notizie quotidiane e dall’angoscia del domani. Ecco, credo che in questo momento storico tocchi a noi diventare prodigiosi, e rimettere in moto quella nave che nella canzone rischia di affondare’.