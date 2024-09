Le sfide di giornata

Oggi si disputa la seconda giornata dei triangolari di Coppa Marche di Prima Categoria in attesa dell’avvio dei campionati che scatteranno fra una settimana esatta. Per molte squadre sarà l’esordio in partita ufficiale, per altre è già sfida da dentro o fuori.

Il programma. Oggi (ore 15:30): Olimpia Marzocca-Castelleonese (riposa Ostra), classifica: Ostra 3; Castelleonese e Olimpia Marzocca 0. Argignano-Sampaolese (riposa Castelbellino), classifica: Castelbellino 3; Sampaolese e Argignano 0. Borgo Minonna-Staffolo (riposa Labor), classifica: Labor e Staffolo 1; Borgo Minonna 0. Passatempese-Montecassiano (riposa Filottranese), classifica: Filottranese 3; Passatempese e Montecassiano 0. Castelfrettese-Montemarciano (riposa Borghetto), classifica: Borghetto e Montemarciano 1; Castelfrettese 0. San Biagio-Pietralacroce (riposa Fc Osimo), classifica: Fc Osimo 3; Pietralacroce e San Biagio 0. Portorecanati-Potenza Picena (riposa Real Cameranese), classifica: Real Cameranese e Potenza Picena 1; Portorecanati 0.

La terza e ultima giornata della prima fase di Coppa Marche di Prima Categoria si disputerà mercoledì 9 ottobre. Dalla prossima settimana spazio al campionato per una Prima Categoria che vedrà le ’nostre’ squadre suddivise, come consuetudine, in due gironi: B e C. Il primo tutto ’anconetano’, nel C invece ci sono solamente due squadre della provincia di Ancona: la Passatempese e la neo promossa Argignano.