Le storie e le passioni delle imprese: "Motore produttivo delle Marche"

Successo all’evento di Confapi Industria Ancona a Casacon, Sirolo, in occasione dell’Assemblea annuale dell’Associazione della piccola e media industria privata, e a cui è intervenuto anche il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Con il patrocinio della Regione Marche, Rai Marche e il supporto della Camera di Commercio regionale, l’evento ha reso protagonista la piccola e media industria privata della regione attraverso la vision hub "Le storie, le passioni, le Marche", moderata dal giornalista televisivo Maurizio Socci, cui hanno preso parte Camillo Catana Vallemani, presidente Bcc Ancona e Falconara, Emanuela D’Angelo, direttore generale Confidicoop Marche, Danilo Di Matteo, Teha Group The European House – Ambrosetti; Sabrina Iencinella, imprenditrice, Graziano Leoni, rettore dell’Università di Camerino, e Gino Sabatini, presidente della Camera di Commercio delle Marche. Presenti a livello istituzionale anche l’Assessore regionale Goffredo Brandoni e gli assessori di Ancona Marco Battino e Angelo Eliantonio. Special guest, Cesare Catà, storyteller, scrittore e performer teatrale. "Le Pmi marchigiane rappresentano il 90 per cento del tessuto imprenditoriale della regione, e non sono solo motore produttivo delle Marche, ma testimoni di un legame profondo con il territorio, capace di coniugare radici, visione e crescita -, ha sottolineato il direttore di Confapi Industria Ancona Michele Montecchiani. - La piccola e media impresa marchigiana si evolve. Nonostante il loro talento e la qualità dei loro prodotti, però, spesso nelle Pmi marchigiane c’è una certa discrezione nel raccontarsi, una riservatezza che spinge molti imprenditori a preferire il "fare" rispetto al "mostrare". Il nostro ecosistema imprenditoriale merita visibilità.