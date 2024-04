"Le Terme dell’Aspio vadano a chi può riattivare la stazione"

Secondo Plinio il Vecchio, le terme dell’Aspio di Camerano erano utilizzate già nell’antica Roma ma la tradizione termale non ha avuto continuità fino ai giorni nostri. Oltre alle tradizionali cure, sono state introdotte nuove tipologie di trattamenti, in particolare, quelli riguardanti l’apparato respiratorio. Nel 2017 la società Bellisio di Pergola, già concessionaria di una sorgente di acqua sulfurea, ha stipulato un contratto di affitto dello stabilimento dell’Aspio dove, su autorizzazione del Comune di Camerano, sono stati fino ad ora erogati trattamenti termali per l’apparato respiratorio utilizzando l’acqua sulfurea della società Bellisio. Marco Patacconi, ad della società Bellisio Acque Minerali, afferma: "Le terme dell’Aspio già dal 2015 avevano cessato ogni attività, c’erano ambienti ed anche attrezzature adibiti alle cure termali ed allora, con l’autorizzazione del Comune di Camerano e contratto di affitto con la proprietà, abbiamo erogato un servizio di cure inalatorie ambulatoriali utilizzando la nostra acqua di Pergola. Ci siamo dovuti districare, come spettatori e a volte interessati direttamente, in varie vicende giudiziarie, che però adesso sembrano aver raggiunto una rassicurante chiarezza. Non abbiamo trascurato il bene principale, le acque, cercando di verificare lo stato delle vecchie sorgenti e delle acque minerali stesse con analisi eseguite su nostra indicazione nell’istituto preposto dell’Università di Camerino, risultati molto incoraggianti. Abbiamo poi sollecitato la Regione a intervenire perché la concessione, in mano alla proprietà della struttura assolutamente inattiva da tanti anni, fosse concessa a chi ha la volontà e ricerca la possibilità di riattivare la stazione termale".