"Centro sportivo, a giugno la firma per il terreno"

Tony Tiong è arrivato ad Ancona prima della partita contro la Lucchese per sostenere la squadra, per farle sentire la sua vicinanza nel momento decisivo. S’è intrattenuto con la squadra, i giocatori e lo staff, ha avuto modo di conoscere l’allenatore Boscaglia. E ha vissuto insieme all’Ancona gli ultimi 90’ di questa stagione da archiviare in fretta. "Mi sento sollevato per l’esito della serata e per il fatto che abbiamo evitato i playout – ha dichiarato il presidente nel post partita –, sono felice. Per il resto avremo un po’ bisogno di tempo per programmare i prossimi step e per ristrutturare il futuro della società e per costruire una squadra più forte per l’anno prossimo. Voglio assolutamente rispettare il programma dei tre anni di cui avevamo parlato per puntare alla serie B". Tiong ha confermato anche l’appuntamento per giugno con l’amministrazione comunale per l’acquisto del terreno per il centro sportivo. "Confermo che effettueremo il passaggio con il Comune entro giugno". Sarà l’ultimo passaggio per l’acquisizione dell’area che l’Ancona Sports Center, società della Dreams srl di proprietà di mister Tiong, s’è aggiudicata tramite bando. Manca il pagamento di quanto stabilito dal Comune di Ancona, ovvero circa 1,2 milioni al netto del deposito cauzionale già versato, e quindi si potrà effettuare il rogito dal notaio. gi. po.