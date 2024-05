Sanità Il Cup va in tilt, impossibile prenotare

Il telefono muto o che suona a vuoto sin dalle 8 e fino alla chiusura ieri pomeriggio, sportelli nei vari ospedali e distretti chiusi. E’ andato in scena ieri il completo black out del Cup. Impossibile prenotare prestazioni, in ogni modo, comprese quelle private. Non sono mancate le proteste ieri mattina nei Cup da parte di chi avrebbe dovuto prenotare una visita o disdirla in tempo utile. Una pioggia di proteste in ospedale e segnalazioni al Carlino. "Avrei dovuto prenotare una visita cardiologica urgente per mia mamma – riferisce una signora che ha provato a chiamare il numero verde e poi si è recata agli sportelli del distretto di via Guerri a Jesi – che ha dei gravi sintomi, ma nessuno mi ha saputo dire come poter fare. Mi hanno soltanto detto che non sapevano quando il sistema avrebbe ripreso a funzionare. Possibile mai che se c’è un problema informatico si blocchi anche la presa in carico urgente dei pazienti?". "Già tre settimane fa – riferisce un altro signore – il numero telefonico del Cup regionale da telefonino è risultato occupato per due giorni consecutivi. Così ero andato agli sportelli dove si erano accumulate code e proteste. Avevo una cinquantina di persone in attesa davanti a me. Come mai questi problemi così frequenti? Nel 2024?".

Il quadro da ieri mattina al pomeriggio era lo stesso in tutti gli sportelli marchigiani. Inutilizzabile anche il servizio di prenotazione tramite app: "Mycup Marche" e via web. Pagina non disponibile la dicitura. Nessun’alta spiegazione. "Probabilmente domani il servizio sarò ripristinato" dicevano ieri agli sportelli. Immaginabili le ripercussioni di oggi, dopo una giornata di black out totale con migliaia di marchigiani in attesa di poter avere risposte.

Non entra troppo nel merito la spiegazione arrivata nel pomeriggio dall’assessorato alla Sanità della Regione Marche: "Gli uffici competenti della Regione Marche stanno lavorando sollecitamente per risolvere con tempestività l’anomalia tecnica che sta interessando i sistemi di prenotazione del Cup (telefonici e informatici - App e link online). Le direzioni delle cinque aziende sanitarie territoriali e gli uffici relazioni con i pubblico delle Ast sono stati incaricati dall’Ars di fornire il massimo supporto alla cittadinanza in caso di chiamata ai servizi di accesso al pubblico e di tranquillizzare l’utenza sul fatto che ogni anomalia sarà risolta tempestivamente e i canali di prenotazione saranno riattivati nel più breve tempo possibile".

Sara Ferreri