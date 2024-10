L’ex Sadam va a un costruttore di Senigallia

Complesso ex zuccherificio Eridania Sadam di via della Barchetta aggiudicato all’asta. Non è stato ancora reso noto il vincitore ma si tratterebbe di un costruttore di Senigallia che qui avrebbe intenzione di realizzare un complesso residenziale e commerciale a servizio del nuovo hub Amazon in costruzione ad appena un chilometro in linea d’aria. In particolare a servizio di quanti oltre un migliaio solo nei primi tre anni andranno a lavorarvi, dalla metà del prossimo anno se il cronoprogramma sarà rispettato. Dunque abitazioni e attività commerciali: una sorta di cittadella tra Jesi e Monsano. Sarebbero state tre le offerte per l’asta relativa al complesso dell’ex zuccherificio Eridania Sadam (chiuso a gennaio del 2008) di via della Barchetta: oltre 40 ettari di terreni edificabili, vicino alla centrale Turbogas non più attiva da anni. La base d’asta era di 2,4 milioni di euro. La procedura era in capo al tribunale di Bologna per il concordato preventivo dell’azienda del gruppo Maccaferri e aveva fatto gola anche ad Interporto. Qualcuno aveva ventilato un piano b da parte di Edison per l’impianto di trattamento rifiuti, ipotesi che però non si è concretizzata.

sa.fe