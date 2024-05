L’exploit dei Portuali Under 19

È un’impresa sportiva senza precedenti nella storia dei Portuali Dorica, quella che è stata firmata sabato allo Spadoni di Montecchio: la formazione Under 19, infatti, si è laureata regina del campionato regionale Juniores, riuscendo, così ad accedere al tabellone italiano per lo Scudetto. La squadra guidata da Paolo Di Michele ha pareggiato 0-0 contro un forte K-Sport Montecchio Gallo, ma in virtù della precedente vittoria sulla Sangiustese Vp (4-2) e del pari tra calzaturieri e pesaresi, ha conquistato anche il titolo marchigiano di categoria. Sulla strada dei Dockers, ora, un altro triangolare contro Venafro e Renato Curi Angolana. La sfida con i molisani si dovrebbe disputare domenica allo stadio Giuliani di Torrette. La trasferta in Abruzzo avrà luogo tra 15 e 18 maggio. Entusiasta il vicepresidente Luca Cesaroni, che dispensa complimenti a giocatori e staff: "Hanno fatto qualcosa di memorabile. I risultati? Non credo che vengano per caso, ma sono frutto di programmazione e del lavoro di persone appassionate, che cercano di gestire ogni situazione al meglio".