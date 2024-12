L’exploit del "Corridoni-Campana". In quattro anni iscritti raddoppiati

"Ex grege semper", fuori dal gregge sempre, è lo slogan per il nuovo anno scolastico 2025-2026 che campeggia sull’immagine simbolo scelta dall’istituto superiore "Corridoni-Campana" di Osimo. In quattro anni, sotto la guida della dirigente Milena Brandoni, ha raddoppiato gli iscritti passando da 800 a oltre 1.600. "È in corso una sfida relativa agli spazi – ha detto la preside –. Alla Provincia è già stato chiesto di intervenire per realizzare ampliamenti nelle aree disponibili della pertinenza scolastica, dato che solo quest’anno c’è stato un incremento di dieci classi, arrivando a un totale di 75. È pertanto auspicabile che tutte le istituzioni si attivino per garantire il numero di aule necessarie e consentire ai ragazzi di fare la scelta che desiderano per il futuro, senza dovervi rinunciare per carenza di spazi". Anche quest’anno l’istituto con 4 indirizzi liceali e 4 tecnici ha raggiunto i livelli più alti in base all’indagine di Eduscopio commissionata dal Mim. Per il primo open day al "Corridoni", l’altro giorno, centinaia di alunni e genitori sono stati accolti nell’aula magna dalla dirigente, da docenti e personale Ata e dagli studenti dell’istituto, che hanno raccontato la loro esperienza. "Una scuola sempre in movimento, perché non si cresce solo sui banchi delle classi, ma anche e soprattutto fuori, grazie ai viaggi studio, ai laboratori invernali, agli scambi culturali, alle gite di uno o più giorni proposte dall’istituto, grazie a tutte le opportunità che consentono ai nostri ragazzi di divenire cittadini globali con lo sguardo rivolto all’Europa e al mondo".