Liberazione, ecco le iniziative

Una commemorazione nel segno della tradizione, quella falconarese, in vista della celebrazione degli 80 anni dalla Liberazione d’Italia che ricorrono domani, venerdì 25 aprile. Come da programma annunciato dal Comune di Falconara si partirà, al solito, da Castelferretti. Alle 10, in piazza 2 Giugno, avrà luogo la deposizione della corona al Monumento alla Libertà e un’altra corona, invece, sarà deposta dinanzi alla facciata della Chiesa di Sant’Andrea Apostolo. Dunque, alle 10.30, il corteo si trasferirà al cimitero capoluogo di via Castellaraccia per la deposizione delle corone sulle tombe dei partigiani Goffredo Baldelli e Aldo Cameranesi. Alle 11, tappa in via Matteotti, per la deposizione delle corone al Monumento ai Caduti e al Cippo ai Caduti e Martiri della Resistenza. Le iniziative, promosse dal Comune e alle quali parteciperanno i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma, si concluderanno alle 11.30 in piazza Mazzini, per il discorso celebrativo del sindaco Stefania Signorini. In occasione dell’80esima Festa della Liberazione, è stato annunciato che il Museo della Resistenza sarà aperto osservando l’orario tra le 10.30 e le 12.30.