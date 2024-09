Licei e alberghiero: è boom di iscrizioni: "Aumentano le prime e mancano gli spazi"

E’ suonata la prima campanella anche per le scuole superiori con diverse novità in campo quest’anno. "Abbiamo raggiunto numeri strabilianti, mille e 613 studenti. Sono uscite 8 classi quinte ed entrano 18 classi. Per il prossimo anno scolastico abbiamo chiesto alla Provincia aule modulari esterne", afferma la dirigente scolastica Milena Brandoni del "Corridoni Campana" che comprende i licei Classico e Scientifico, Geometri e Ragioneria. Iscrizioni in linea con lo scorso anno all’istituto tecnico e Liceo delle scienze applicate "Laeng-Meucci" di Osimo-Castelfidardo. "Da quest’anno è attivo il nuovo corso professionale "Servizi culturali e dello spettacolo" ed è in fase di costruzione la nuovissima e moderna palestra del "Meucci" di Castelfidardo – dice il dirigente Angelo Frisoli -. Anche per quest’anno i primi giorni saranno dedicati all’accoglienza degli alunni delle classi prime che potranno parteciperanno ad un’iniziativa per loro indimenticabile, un’uscita didattica di due giorni a Serravalle di Norcia e dintorni, occasione che ha lo scopo di incoraggiare la coesione dei neonati gruppi classe e di facilitare la conoscenza tra ragazzi e insegnanti fuori dalle aule scolastiche. Tra le numerose attività, i nostri studenti si sono misurati con il parco avventura e il rafting".

Un incremento progressivo di iscrizioni si registra all’istituto Alberghiero "Einstein-Nebbia" di Loreto, come afferma il preside Francesco Lucantoni: "Solo quest’estate sono arrivate altre 30 iscrizioni e il problema è dove collocare i ragazzi. C’è carenza di organico. L’anno scorso da marzo a novembre c’è stato un incremento di 70 unità e abbiamo rimpolpato le classi già piuttosto piene. Finalmente sono attivi tutti gli spazi nuovi realizzati con fondi Pnrr, aule con pc e spazi per lezioni non frontali. In programma a fine ottobre l’assemblea nazionale degli istituti alberghieri d’Italia nella nostra sede".

A Osimo l’assessore Michela Staffolani rende noto che sono circa 720 le domande pervenute e soddisfatte per gli scuolabus per i tre istituti comprensivi. In fase di valutazione quelle arrivate in ritardo. Ulteriori corse sono state inserite rispetto all’anno scorso per assicurare il servizio all’istituto comprensivo "Fratelli Trillini" che da quest’anno ha previsto l’uscita alle 14 e per alleggerire le corse negli altri istituti dove le richieste continuano ad aumentare.