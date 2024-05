"L’impianto dei freni non rispondeva, non sapevo cosa fare e ho cercato di evitare la collisione con l’auto che mi stava davanti, ma poi le ruote sono uscite dalla sede stradale e il mezzo è precipitato in mare. D’istinto mi sono lanciato fuori dalla cabina per non rischiare di finire sott’acqua pure io". La dinamica dell’incidente avvenuto ieri mattina presto al Mandracchio è al vaglio della polizia locale di Ancona che ha seguito l’indagine da subito. La deposizione del 26enne, dipendente della Icop, che si trovava al comando del grosso muletto, ha praticamente ripercorso l’andamento dei fatti, anche se restano dei punti da chiarire.

Le immagini del circuito di videosorveglianza riprendono in toto la spettacolarità dell’incidente, ma non possono chiarire cause e responsabilità. Gli inquirenti, oltre al presunto guasto al sistema frenante del macigno da 63 tonnellate, non trascurano l’ipotesi della disattenzione da parte del conducente e anche l’imperizia. Il punto centrale è capire come mai il grosso mezzo abbia deviato dal cammino andando sulla destra per poi precipitare. Finire addosso alla vettura che precedeva il muletto, considerata la non elevata velocità, poteva essere il male minore.

Al vaglio della polizia locale le autorizzazioni del veicolo da lavoro a circolare, ed è stato effettuato il test alcolemico, controlli anche sull’aspetto lavorativo del conducente del muletto.