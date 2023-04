L’importanza della libertà di scelta

‘The giver’ è un libro distopico di Lois Lowry, uscito nel 1993, che tratta la storia di Jonas, un ragazzo che vive in una società futura alternativa, dove tutti sono omologati e uguali gli uni agli altri. E’ il primo capitolo della quadrilogia che è proseguita con ‘La rivincita - Gathering Blue’ (2000), ‘Il messaggero (2004) e ‘Il figlio’ (2012). Inizialmente tutto sembra perfetto, ma con l’andar avanti della storia noi lettori possiamo trovare tutti i lati negativi di questa società apparentemente "perfetta", piena di rigide regole che non possono essere oltrepassate e che non permette agli abitanti che la abitano di prendere alcun tipo di decisione. Jonas è circondato da tante persone che non si rendono conto dei lati negativi di questo mondo, nel quale sono stati eliminati i ricordi, e lui, farà di tutto per far capire alla sua famiglia e ai suoi amici ciò che realmente non va. Su questo libro è stato girato anche un film, quest’ultimo, come ogni film basato su un libro, ne modifica un po’ la trama, cambiando cose come gli incarichi dei protagonisti, o altre informazioni, che però non alterano la trama generale della storia. A mio parere questo libro è un ottimo modo per insegnare il valore delle scelte, e per ricordarci quanto siano fondamentali nella nostra vita nonostante ci sembrino scontate. Il finale è stato per me del tutto inaspettato, e dopo aver letto il libro mi aspettavo che anche il film fosse diverso. Costanza IIID