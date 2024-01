L’improvvisa scomparsa. E’ morto il prof Raggetti: "Era un punto di riferimento"

Sono in molti a piangere la scomparsa di GianMario Raggetti, deceduto ieri all’ospedale di Torrette a seguito di un infarto. Aveva 77 anni. Economista, ex docente dell’Università Politecnica delle Marche, ma anche ex presidente di Marina Dorica, il professor Raggetti durante la sua carriera ha avuto incarichi di grande prestigio, in Italia e all’estero, comprese le collaborazioni con il Ministero della Salute per importanti progetti nazionali. Da due anni era responsabile del master in economia sanitaria all’Istao. A chiamarlo era stato il presidente Mario Baldassarri, al quale era legato da un lungo rapporto di amicizia e stima. Ed è proprio il professor Baldassarri, già viceministro dell’Economia e parlamentare, a ricordarlo, partendo da quando i due erano dei ragazzi.

"Eravamo compagni di università, quando la Facoltà di economia era a Palazzo degli Anziani. Il primo esame l’abbiamo dato insieme. Ed entrambi eravamo anche rappresentanti studenteschi, lui con le sue radici repubblicane, io con la mia formazione cattolico-democratica. Poi ognuno fece la sua strada, ma in seguito ci siamo ritrovati". Inutile dire che per il master dell’Istao non poteva esserci figura migliore. "Era uno dei massimi esperti in economia sanitaria. Si occupava anche di Neuroeconomics, lo studio medico dei circuiti cerebrali applicati all’economia. Accettò subito l’incarico, dimostrando dedizione ed entusiasmo. Era un uomo saggio e pacato, che non alzava mai la voce, ma molto determinato. Gli ho parlato l’altroieri (mercoledì, ndr). Mi ha detto: sono all’ospedale, ti faccio sapere. E’ una grave perdita, e poi così improvvisa...".

Il sindaco Daniele Silvetti si dice addolorato per la scomparsa di "un amico sincero e disinteressato", "un consigliere lucido e propositivo. Ne ricordiamo lo spessore culturale, i successi professionali, le doti personali. Un intellettuale che con il suo contributo ha permesso ad Ancona di avere un interlocutore nobile, dotto, impegnato, dettato dall’enorme amore e trasporto per la sua città, che, e non è retorica, perde un suo riferimento". Raggetti era stato anche coordinatore economico del Musinf di Senigallia. L’ex sindaco Maurizio Mangialardi esprime "grande dolore" per la scomparsa di "un intellettuale poliedrico e di grande spessore che nel corso della sua brillante carriera ha sempre cercato di superare gli steccati dei suoi studi accademici". Il funerale si terrà oggi (ore 15) nella Chiesa dei SS. Cosma e Damiano.