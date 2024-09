L’intelligenza artificiale per la diagnosi delle lesioni polmonari

Lesioni nodulari polmonari: l’intelligenza artificiale a supporto della diagnosi precoce. La Pneumologia dell’azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche sempre più all’avanguardia. L’unità operativa dell’ospedale regionale di Torrette ha recentemente implementato, con ottimi risultati, l’utilizzo di un sistema di navigazione broncopolmonare basato su algoritmi di intelligenza artificiale nella complessa diagnosi dei noduli polmonari. L’approccio diagnostico per via broncoscopica dei noduli polmonari periferici rappresenta una sfida per la pneumologia interventistica. Al fine di incrementare la resa diagnostica di queste lesioni di difficile accessibilità, negli ultimi anni sono state sviluppate nuove metodiche di localizzazione e di navigazione endoscopica, tra le quali il BodyVision appare senza dubbio tra le più promettenti. Si tratta di un sistema di navigazione basato sulla fluoroscopia aumentata che, utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale, permette di migliorare la visualizzazione, la localizzazione e il campionamento dei noduli polmonari.

Tutto ciò è in dotazione presso la Pneumologia Interventistica di Torrette e si configura come uno tra i soli quattro centri in Italia a utilizzarla (Ospedale Policlinico Sant’Orsola di Bologna, Istituto Europeo Oncologico di Milano, ASST Spedali Civili di Brescia). Il riscontro di noduli polmonari alla TAC del torace è sempre più frequente nella pratica clinica: "Identificare, diagnosticare e trattare precocemente con percentuali di successo ottimali una patologia neoplastica polmonare ha un rilevante impatto sulla salute del cittadino ed ha importanti implicazioni anche sull’organizzazione del sistema sanitario, che deve essere sempre più incentrato sulla prevenzione delle patologie e la riduzione della cronicità" spiega Armando Marco Gozzini (nella foto), direttore generale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche.