Litiga con il compagno e lo prende a bottigliate, poi la fuga

Litiga con il compagno e lo prende a bottigliate. E’ accaduto la notte scorsa, nel quartiere degli Archi. Alla centrale della polizia è arrivata la richiesta per un intervento in via Mamiani, dove era stata segnalata una accesa lite tra un uomo e una donna, lungo la strada pubblica. La segnalazione parlava anche di un ferimento perché la coppia era passata dalle parole alle mani. Una pattuglia delle Volanti ha raggiunto l’indirizzo ma lungo la via non ha trovato nessuno. Il ferito, che è risultato essere l’uomo, era stato già portato in pronto soccorso per le cure del caso. Gli agenti allora hanno raggiunto l’ospedale di Torrette per farsi raccontare l’accaduto. L’uomo era un 40enne peruviano che ha riferito di aver avuto una discussione con la sua compagna, come accadeva ormai da mesi. A differenza però delle altre volte la donna si era procurata una bottiglia di vetro rotta con la quale lo ha minacciato di fargli del male. In preda alla discussione la donna ha perso la testa e si è avvicinata al peruviano per colpirlo. Una volta averlo ferito si è allontanata da via Mamiani.