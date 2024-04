ll sogno di Luca si è avverato: "Ora sono cittadino australiano"

In Australia dal 2012, si avvera il sogno del 34enne senigalliese Luca Santarelli: da ieri è cittadino australiano. Sono passati dodici anni da quando, insieme a un amico, ha scelto di partire per raggiungere l’altra parte del mondo, alla ricerca di un sogno che finalmente ieri si è avverato. "È il frutto di tanti sacrifici – spiega –, non ho mai mollato e finalmente sono stato ripagato. Oggi (ieri, ndr), ho finalmente raggiunto il mio obiettivo, sono felice". Come tanti italiani ha iniziato dalle Farm. "Sono partito senza nulla, senza sapere la lingua – afferma –, ci sono stati momenti duri, pieni di rinunce, ma li ho superati. Ho lavorato come cameriere, come lavapiatti, è stata una lunga gavetta, poi ho iniziato a fare il giardiniere, ho imparato il mestiere e ora ho aperto un’azienda in cui, insieme ai miei collaboratori, modifichiamo giardini e ambienti interni. Ridisegniamo, arrediamo, insomma facciamo un vero e proprio restyling". Il ritorno in Italia non lo ha mai convinto, Luca ha sempre preferito l’Australia, Sydeny su tutto dove ora vive finalmente da cittadino australino: "Qui si fanno i sacrifici, ma si riesce a ottenere qualcosa – spiega –. Si arriva a un punto, lavorativamente parlando, che permette di toglierti soddisfazioni, qui ancora si cresce nel lavoro, si crea. In Italia è invece sempre più difficile emergere, soprattutto per i giovani". Nel percorso ci sono anche gli Student Visa, certificazioni fondamentali per attestare il livello di conoscenza della lingua inglese. "Devi andare a scuola, studiare, lavorare, non è affatto facile – prosegue –, ma quello che mi ha sempre incuriosito sono le possibilità di rapportarsi con persone completamente diverse da te, è così che cresci culturalmente, è una grande scuola di vita da cui ho imparato tanto e ogni giorno riesco a imparare". Nel tardo pomeriggio di ieri, a Sydney, Santarelli è diventato ufficialmente cittadino australiano, con tanto di cerimonia di consegna degli attestati. La serata è proseguita con una cena tra amici per festeggiare il traguardo, che il 34enne ha voluto festeggiare con gli amici e con i parenti in Italia, con una videochiamata. si. sa.