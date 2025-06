"Lo schermo filosofico": oggi alla Facoltà di Economia incontro con Andrea Moneta, filosofo e regista

La filosofia incontra il cinema ad Ancona. Accade grazie al ‘Festival del Pensiero Plurale’, nel cui ambito è inserito l’evento ‘Lo schermo filosofico’, che oggi pomeriggio (ore 17) alla Facoltà di Economia dell’Università Politecnica delle Marche avrà come protagonista Andrea Moneta, filosofo e regista. L’incontro ha come titolo ‘Forme di Alterità’. Moneta, nato ad Ancona, in seguito si è trasferito a Pisa, dove vive e lavora. E’ una figura di pensatore e artista davvero poliedrica. Basti dire che è anche illustratore, creatore di cortometraggi animati e scultore. La sua attività è in continua trasformazione: sperimenta, monta e smonta, inventa tecniche e accosta alle sue opere significati filosofici, dal presocratico al post-umano.