"Lo spot di Tamberi in un locale multato dai Nas"

Atim (Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche) rischia di essere travolta da una nuova bufera. Questa volta è il consigliere regionale del Partito Democratico Fabrizio Cesetti a gettare benzina sul fuoco, ma non tarda la replica del consigliere regionale di Fdi Andrea Putzu che difende l’operato della Regione Marche. Una questione che prende il via in seguito all’avvio del nuovo spot promozionale della Regione Marche per il 2025 che vede come protagonista il campione olimpico marchigiano Gianmarco Tamberi, che negli ultimi giorni ha fatto tappa anche nel Fermano. "Sembra che Atim ne abbia combinata un’altra delle sue – dichiara Fabrizio Cesetti –. Da una visione degli atti, ho scoperto che il 15 gennaio l’Agenzia ha affidato a una società specializzata la realizzazione del nuovo spot per promuovere la nostra regione, con testimonial Gianmarco Tamberi con cui la Regione Marche ha sottoscritto un contratto di ben 600mila euro più Iva che scadrà il 30 giugno 2026. Siamo venuti a conoscenza che la location individuata nel Fermano è una struttura di Montegiorgio, al cui interno è ospitato un ristorante già colpito da un provvedimento di sospensione emesso dall’Ast Fermo su richiesta dei Nas di Ancona. Una struttura, incomprensibilmente già individuata come partner privato dal Comune di Montegiorgio in un progetto di valorizzazione della Dieta mediterranea finanziato con 2.250.000 euro di risorse pubbliche (fondi Pnrr). La vicenda della sospensione dell’attività di ristorazione era da tempo nota, ad agosto la stampa locale ne aveva largamente parlato. Lo scorso 14 gennaio la questione è stata trattata in Consiglio regionale su mia interrogazione. Impossibile pensare a un errore, quella struttura è stata scelta per volontà politica. Credo che Atim, ma soprattutto Acquaroli, debbano delle spiegazioni ai marchigiani".

"Lo spot usa la collina per inquadrare il paesaggio con il testimonial non certo per promuovere la struttura – replica Andrea Putzu – per dare un immagine della bellezza delle colline marchigiane. Sappiamo bene che il Pd non ama le Marche e fare promozione della propria regione. Mi stupisce il comportamento del consigliere Cesetti, invece di essere felice che nello spot della Regione vengano scelte le colline del Fermano, per essere più precisi quelle di Montegiorgio dove Cesetti fra le altre cose è anche consigliere comunale. Il Pd non vuole bene alla nostra regione e questo atteggiamento lo porterà a perdere nuovamente le elezioni".

Alessio Carassai