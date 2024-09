Loreto, al via oggi la Corsa del Drappo. Gara di cavalli in salita

Al via oggi alle 15.30 la Corsa del drappo, la tradizionale gara di cavalli in salita, unica nel suo genere in Italia, che compie 120 anni. Si preannuncia già come una delle iniziative più spettacolari e partecipate delle imminenti festività patronali. Contestualmente riapre il teatro-Bastione Sangallo che viene restituito ai loretani dopo 5 anni di chiusura. La struttura potrà essere liberamente visitata fino a domenica in orario continuato dalle 16 alle 22. Prevista la rievocazione storica del Ballo del re alle 21 stasera in piazza Giovanni XXII.