Loreto, auto si schianta contro il muro di una casa: tre feriti

L’incidente è stato spettacolare, tanto che si temeva che gli occupanti dell’auto rimasta coinvolta nello schianto fossero rimasti gravemente feriti. Una task force di soccorsi è intervenuta in via Manzoni a Loreto l’altra sera per quella macchina che uscendo di strada ha urtato contro un’abitazione abbattendo una parte della muratura. All’arrivo della squadra dei vigili del fuoco che ha raggiunto la zona dal distaccamento osimano, i tre occupanti della vettura era già usciti dal mezzo, da soli. Sono stati quasi miracolati. Il personale del 118 li ha trasportati all’ospedale, le loro condizioni non sono state considerate gravi. I pompieri hanno quindi provveduto alla messa in sicurezza dell’auto e alla verifica statica della casa contro cui è finita. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri per i rilievi. Non si conoscono con certezza le cause della perdita di controllo del mezzo. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Tante sono state le chiamate in questo fine settimana pasquale per incidenti, fortunatamente non gravi, avvenuti lungo le strade della Valmusone molto trafficate per il ponte pasquale.