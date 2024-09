Loreto, fiaccolata e ragazzi in piazza. Poi la benedizione degli aerei

Entrano nel vivo le festività lauretane a Loreto. Oggi alle 21 al via la tradizionale fiaccolata con la recita del santo Rosario presieduta da monsignor Gerardo Antonazzo, vescovo di Sora-Cassino-Aquino-Pontecorvo, con la presenza dei pellegrini della diocesi in abiti tradizionali ciociari. Domani alle 9.15 in piazza della Madonna ci sarà l’accoglienza e l’intrattenimento dei ragazzi con giochi e un momento di riflessione e poi un incontro-seminario in sala Macchi dal tema "Il futuro dei minorenni è oggi: ascoltiamo e valorizziamo la ricchezza e la bellezza di persone in divenire" con l’intervento di Carla Garlatti, autorità garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Coordinerà il convegno il professor Gerardo Villanacci, Ordinario di Diritto Privato all’Università Politecnica delle Marche. Alle 11.30 in basilica la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da monsignor Fabio Dal Cin, delegato pontificio. La dottoressa Garlatti accenderà "la Lampada della pace" per il mondo che sarà posta nella Santa Casa. Al termine della celebrazione alcuni bambini riceveranno la fiamma dalla lampada benedetta, che sarà portata in tutte le regioni italiane e in un santuario mariano scelto per ogni continente, come simbolo di pace e speranza per il mondo intero. I bambini offriranno all’altare il "Velo di Maria" con l’iscrizione del nome di oltre 50mila loro coetanei provenienti da ogni parte del mondo, affidati alla protezione della Beata Vergine di Loreto. Il "Velo di Maria" è stato ideato da Radio Maria e patrocinato dalla Santa Sede attraverso il Dicastero per la Nuova Evangelizzazione. La celebrazione si concluderà all’esterno della Basilica con la benedizione dei velivoli dell’Aeronautica Militare che omaggeranno la Patrona celeste.