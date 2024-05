L’oro ai vigili del fuoco. L’elenco dei Ciriachini

Dalla Mole a piazza del Plebiscito, cambia la location per la cerimonia di consegna delle Civiche Benemerenze. L’appuntamento è per sabato 4 maggio alle 19. Tantissime le onorificenze che verranno consegnate in quell’occasione. Oltre alla Medaglia D’Oro ai vigili del fuoco di Ancona e alle Medaglie d’Argento, ci piace ricordare uno dei riconoscimenti dedicato allo scomparso Stefano Crispiani, noto e apprezzato avvocato ed ex consigliere comunale. Valutate attentamente le tante segnalazioni inviate, la giunta comunale ha deciso le civiche benemerenze 2024 consegnate come di consueto il 4 maggio, Festa del Patrono, San Ciriaco.

Ecco l’elenco dei premiati. Medaglia d’Oro al comando provinciale dei vigili del fuoco per l’attività svolta in conseguenza al sisma del 9 novembre 2022. Le Medaglie d’Argento saranno consegnate a Salvatore Lo Faro, maestro pasticciere, di origini siciliane, ma anconetano di adozione. Oltre alle star dello spettacolo ha servito Papa Giovanni Paolo II e Papa Benedetto XVI ideando monumentali torte, che ha concepito anche per la Regina Elisabetta e per personaggi del calibro di Virna Lisi, Nino Manfredi. Adelchi Tonucci, cofondatore della Società Pugilistica Umberto Pittori nel 1968, Dirigente Regionale Feder. Pugilistica Italiana (FPI) dal 1970 al 1975, è punto di riferimento del pugilato marchigiano. Gli è stata conferita nel 2022 la Stella d’Oro Dirigenti del CONI. Alberto Caporalini, volontario dal 1983, nominato consigliere nel 1994 e dal 2001 presidente della Croce Gialla Ancona. Benito Osimani, classe 1936, assunto giovanissimo al Cantiere Navale di Ancona, sindacalista Fim-Cisl e da pensionato in Adiconsum. Francesco Severoni per Filotea, piccolo pastificio artigianale di Ancona. Francesco Corvaro, professore associato di Fisica tecnica industriale Univpm; membro dal 2021 della Struttura commissariale sisma 2016 della presidenza del Consiglio, in qualità di esperto del settore energetico, dal 2022 è stato nominato membro del Comitato consultivo sulle politiche energetiche regionali delle Marche; rappresenterà l’Italia ai negoziati internazionali che riguardano le politiche ambientali come inviato speciale per il clima della Farnesina: l’investitura è stata decisa il 3 agosto 2023 dai ministri Tajani (Esteri) e Fratin (Ambiente). Numerosi, a seguire, i cittadini e le associazioni ritenuti meritevoli dei riconoscimenti civici. Istruttori area salute Croce Rossa Italiana di Ancona; Sandro Rocchetti; Antonio Carletti; Caritas Diocesana Ancona; Patrizio Magistrelli; Lina Scarafaggi; Simone Ambrosi; Enrico Curina; Giovanni Frittelli e Claudio Comirato; Ernesto Cimino; Fausto Giorgi; Riccardo Marchetti; Nicholas Candi (alla memoria); Luisa Mazzocchi; Roberto Beccaceci; Attilio Olivieri; Virgilio Carnielli; Stefano Stronati; Marco Bonfitto; Moreno Clementi; Ettore Budano; Opera Salesiana Ancona; Fabio Barigelletti; Rina Rinaldi Polverini (alla memoria); Stefano Crispiani (alla memoria); Riccardo Luzi; Simonetta Capotondo; Antonio Budano; Stefano Agostinelli; Massimo Cinti; Sergio Capitoli; Augusto Staccioli; Dario Di Mario; Francesco Baronciani; Fabrizio Mancini; Vito Fanelli e Andrea Vignoni; Vito Laddomada, Gianluca Manniello e Angelo Russo; Francesco Ciaramella, Francesco Affinito, Tommaso Lamarca, Giuseppe Mongelli; Luca Donati, Ivan Ippolito, Cristian Antonio Rilievi, Simone Di Federico, Francesco Corradini, Gian Marco Mattogno; Maurizio Sagrini e Antonio Ilardo; Germano Perrone, Alessandro Ribezzi e Michele Ceciliani; Antonio Saracino, Andrea Zampetti, Nicola Lecci, Alfonso Casadei; Marco Rendina, Giuseppe Loiacono, Giovanni Battista Solinas, Alessandro Galiotta, Alessio Rossetti.