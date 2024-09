L’Osimana balbetta. Ma riacciuffa il pari

OSIMANA

1

SANGIUSTESE VP

1

OSIMANA: Santarelli, Falcioni, Mosquera, Borgese (25’ st Calvigioni), Patrizi, Sasso, Micucci (47’ st Colonnini), Fermani (21’ st Bambozzi), Minnozzi, Buonaventura (25’ st Alessandroni), Bugaro (18’ st Mafei). Panchina: Cingolani, Bellucci, Marchesini, Gigli. All. Labriola.

SANGIUSTESE VP: Rossi, Morazzini, Pasqualini, Iommi, Bonifazi (34’ st Maquiesse), Tarulli, Formentini (34’ st Marini), Crescenzi, Cornero, Tulli, Di Ruocco (29’ st Gaspari). Panchina: Benedetti, Cresci, Monceri, Herrera, Recchioni, Handzic. All. Giandomenico.

Arbitro: Tasso di Macerata.

Reti: 1’ pt Cornero, 40’ st Mosquera

Un gol pronti via e un altro nel finale. Un punto a testa tra Osimana e Sangiustese Vp, ma i padroni di casa hanno rischiato di non togliere dalla classifica quello scomodo zero. Ci ha pensato una zampata di Mosquera, a seguito di un calcio d’angolo, e dopo un batti e ribatti a riprendere una Sangiustese Vp volata in vantaggio dopo pochi secondi dal fischio d’inizio. Alla prima azione Cornero vola più in alto di tutti a centro area infilando di testa nell’angolo. L’Osimana reagisce, ma è poco precisa sotto porta. Soprattutto con Minnozzi che al quarto d’ora calcia fuori dallo stadio a meno di un metro dalla porta. Alla mezz’ora invece è bravo Rossi a deviare un tiro di Bugaro indirizzato in porta. Gli ospiti vanno vicini al raddoppio al 36’: Tulli si libera al limite dell’area di rigore, in extremis è Patrizi a ribattere il suo tiro. Nella ripresa continua il forcing dei locali alla ricerca del pareggio, ma Mosquera spreca in un paio di occasioni. La squadra cambia marcia quando Labriola decide di inserire forze fresche, ma in special modo Mafei, Alessandroni e Calvigioni. Squadra a trazione anteriore e Osimana anche sfortunata quando un missile dalla distanza di Minozzi colpisce il palo con la palla che però non entra con Rossi che può solo guardare e ringraziare la dea bendata. Ci pensa però un difensore a pareggiare per i senzatesta che poi tentano l’assedio finale senza però trovare il guizzo vincente, ma incassando comunque gli applausi dei tifosi.