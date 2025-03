Lube super contro la Yuasa davanti a 3.500 spettatori

3

GROTTAZZOLINA

0

CUCINE LUBE : Chinenyeze 6, Loeppky 5, Boninfante 2, Lagumdzija 13, Bottolo 2, Tenorio 3, Balaso (L), Orduna, Nikolov 8, Poriya 6, Dirlic 1, Podrascanin 3. N.E. Bisotto. All. Medei

YUASA GROTTAZZOLINA: Zhukouski, Antonov 6, Demyanenko 12, Comparoni 7, Petkovic 10, Tatarov 7, Marchisio (L), Fedrizzi, Cvanciger. N.E. Cubito, Vecchi, Bardarov, Mattei e Marchiani. All. Ortenzi

Arbitri: Serafin (Tv) e Puecher (Pd)

Parziali: 25-16 (24’), 25-23 (29’), 25-19 (24’)

Note: spettatori 3425; Lube battute sbagliate 12, ace 6, muri 10, ricezione 41% (perfetta 27%), attacco 49%; Yuasa bs 19, ace 3, muri 8, 41% (18%), 42%.

Derby record! La festa del volley marchigiano, in una cornice da 3500 appassionati, si trasforma in apoteosi per la Lube che batte 3-0 la Yuasa e completa una regular season perfetta in casa: 11 gare e 11 successi, soprattutto sempre e solo da tre punti. Mai i biancorossi ci erano riusciti, nuovo primato societario eguagliando Perugia che l’aveva fatto due anni fa.

Il derby termina come all’andata e così la Lube continua a non aver mai concesso un set alle corregionali (precedenti con Falconara e Loreto). Adesso sotto con i quarti di playoff: domenica alle 17 arriverà l’Allianz Milano.

Invece per Grottazzolina, seguita oltre 300 fans (e lo striscione "cugini di nessuno"...), la prima magnifica annata in SuperLega aveva già regalato la salvezza da una settimana e adesso proseguirà con lo sfizio dei Playoff 5°Posto.

Primo set. Senza Gargiulo influenzato, Medei segue la linea verde andando con Tenorio. Dall’altra parte Ortenzi preferisce Antonov a Fedrizzi. Il turno al servizio di Boninfante (solo 2 errori in battuta di squadra) crea il vuoto: un ace aiutato dal nastro, uno versione missile e 18-11.

La Yuasa non trova contromisure ed anzi regala un paio di infrazioni, Petkovic va lungo dando il 24-15, chiude il neoentrato Nikolov. Secondo set. La Yuasa rientra con altro piglio e l’ottimo Demyanenko trova il muro dell’8-11. Loeppky cala e sull’8-13 entra Nikolov. I cugini sono "on fire" e allungano 9-16, allora Medei cambia: dentro Podrascanin e Poriya. Mosse indovinate. Pian piano inizia la rimonta, con tanta difesa e i colpi del’iraniano che passa a raffica e aggancia a 23. Di là invece Petkovic non passa, si va da Antonov che però si becca il muro di Chinenyeze.

In un clima da playoff, invasione a rete e 2-0. Terzo set. Il rimontone infonde ulteriore energia alla Lube che riparte 7-3. La Yuasa però ha orgoglio e recupera con servizio, muri del solito Demyanenko e colpi di un Petkovic fin lì negativo. Stavolta il break è ospite: 10-12. Si va punto a punto, quindi muro di Lagumdzija e ace di Nikolov per la fuga 21-17. Gli ultimi due punti sono errori, di Demyanenko al servizio e di Fedrizzi che schiaccia largo.

Andrea Scoppa