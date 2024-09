Luci e musica al Molo dei Pescatori. Sul palco Aka7ev e Sarah Toscano

Si accenderà di luci e musica domani sera il Molo dei Pescatori a Monterosso, quando due delle voci più fresche e promettenti del panorama musicale italiano, Aka7even e Sarah Toscano, saliranno sul palco per un grande concerto. Luca Marzano, meglio conosciuto come Aka7even, ha catturato l’attenzione del pubblico fin dal suo debutto nell’11ª edizione di X Factor Italia. "Ho sempre cercato di raccontare storie che risuonassero con chi le ascolta – racconta Aka7even – e vedere il modo in cui le persone si riconoscono nelle mie canzoni è qualcosa di indescrivibile". Il suo percorso artistico ha subito una svolta decisiva con la partecipazione ad ‘Amici di Maria De Filippi’, dove ha scritto hit come ‘Mi Manchi’ e ‘Loca’, che hanno ottenuto il doppio disco di platino, consolidando poi il suo successo con la partecipazione al Festival di Sanremo 2022. "’Amici’ è stato un trampolino di lancio incredibile per me. Mi ha permesso di sperimentare e trovare la mia vera voce. Partecipare successivamente a Sanremo è stato un sogno che si è realizzato. È stata un’esperienza trasformativa, che mi ha permesso di crescere sia come artista che come persona". Oggi, con il suo nuovo singolo ‘Notte Fonda’, Aka7even continua a fondere pop e cantautorato, creando un sound unico che parla direttamente al cuore della sua generazione.

"La mia musica è il riflesso di chi sono e di chi voglio essere. Con ‘Notte Fonda’, ho voluto esplorare nuove sonorità e tematiche, mantenendo sempre la mia autenticità". Da Amici al successo estivo Sarah Toscano, vincitrice dell’ultima edizione di ‘Amici’, sta vivendo un momento magico. Il suo singolo estivo ‘Sexy Magica’ ha già conquistato le classifiche, entrando nella top 15 Fimi. Per Sarah, la vittoria ad ‘Amici’ è stata solo l’inizio di un percorso che la vede sempre più determinata a lasciare un segno nella musica italiana. "Mi ha insegnato tanto ‘Amici’, non solo a livello artistico, ma anche personale – dichiara – . Mi ha dato la forza di credere in me stessa e di non arrendermi mai". Con ‘Sexy Magica’, Sarah ha dimostrato di saper mescolare ritmi pop e R&B in modo fresco e accattivante, creando una vera e propria colonna sonora per l’estate 2024. I biglietti per il concerto, che inizierà alle 21.30, sono disponibili sulla piattaforma online VivaTicket.

Marco Magi