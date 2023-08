L’ultima notte tutta da ballare: il programma

Va in scena oggi l’ultima giornata per il ‘Summer Jamboree’ di Senigallia. L’evento clou è il concerto della band The Hi-Stakes, che si esibiranno sul palco centrale posizionato in piazza Garibaldi alle ore 20.45. Si tratta di un quintetto di musicisti internazionali che sono di base ad Amsterdam.

La band fa ballare il pubblico con il rhythm and blues ispirato a Louis Jordan, sognare con il suono dolce e sincero delle blues ballads seguendo la scia di Percy Mayfield e urlare con un jazz-blues simile al primo Ray Charles.

Canzoni originali, piene di ironia e passione, suonate con autenticità attraverso la vasta molteplicità dei generi musicali presenti negli anni ’50 e ’60. In altre parole il loro repertorio (interamente originale) comprende tutto ciò che c’è tra il mondo blues e jazz.

The Hi-Stakes sono l’italiano Sam Ghezzi alla voce e al sassofono tenore, l’olandese Gideon Tazelaar al sassofono tenore, il tedesco Linus Eppinger alla chitarra, il messicano Cesar Puente al contrabbasso e l’israeliano Joe Korach alla batteria.

La particolare combinazione di due sassofoni tenori come sezione fiati risalta il loro specifico timbro e suono in un modo unico e distintivo.

La musica live sarà protagonista anche ai giardini della Rocca, con gli italiani The Indians (ore 20) e Basemet Boppers (23.15). Dalle ore 19 i giardini si riempiranno di musica grazie ai dj-set di Giusy Wild e Buddy.

Lo stesso accadrà in piazza Garibaldi con Terry Elliot, At’s Crazy Record Hop, Lola Terry e Cannonball. Alla Rotonda a Mare si potrà ballare grazie ai dj-set di Enry "Sold Out", Jay Cee, Mickey Melodies e Giusy Wild. E allora via all’ultimo atto del Summer Jamboree.