Luna park al capolinea dei bus: piovono critiche

Luna park accanto al capolinea degli autobus, pioggia di proteste. All’attacco il Pd di Chiaravalle che esprime "profonda preoccupazione per il cambio della viabilità avvenuto tra il 23 settembre e il 20 ottobre prossimo nella zona di vari esercizi commerciale". Proteste arrivano anche dai residenti che hanno chiesto conto al sindaco e all’amministrazione. "Il posizionamento del luna park che approda ogni anno nella cittadina della Montessori – rimarcano i democrat - è in una zona, via Che Guevara, dove, oltre ai grandi magazzini, si trova il capolinea degli autobus di line. Per questo ora chi vuole prendere i mezzi pubblici, è costretto a sostare a bordo strada senza neanche una pensilina, essenziale per evitare sole e pioggia. Senza contare che il parcheggio deviato per un centro come l’Eurospin e gli altri vicini potrebbe anche causare disagi agli esercenti, rendendo difficile il passaggio anche a chi vuol fare acquisti. C’è proprio bisogno di causare, per un mese, tanti disagi alla cittadinanza? Vorremmo trovare, almeno per l’anno prossimo – concludono - delle risposte concrete dall’amministrazione comunale".