Lungomare, quattro progetti per il rilancio

Sono quattro le idee progettuali per il rilancio del lungomare di Senigallia, frutto di ‘Velvet Water-Front’, il concorso d’idee per la valorizzazione del lungomare della spiaggia di velluto. Sarà una commissione a scegliere la vincitrice: tra le varie ipotesi che sono state avanzate, quello che è certo è che il tratto di lungomare che va dal molo alla Rotonda sarà pedonalizzato. Non ci sarà più il problema del parcheggio: chi vorrà lasciare l’auto a due passi dal lungomare Marconi potrà utilizzare il nuovo parcheggio multipiano che verrà realizzato al posto dell’ex Iat. Una riqualificazione importante e ritenuta fondamentale dall’Amministrazione che ha messo le mani al portafoglio per acquistare la struttura: nelle casse della Regione Marche finiranno 750 mila euro. Un investimento necessario per ripartire con un restyling che molti auspicano presto possa anche comprendere l’ex hotel Marche. Un tratto di lungomare che a breve potrebbe rinascere anche con la riqualificazione dell’ex hotel Eleonora, struttura a cui i senigalliesi sono affezionati ma che necessita di una seconda vita, magari senza perdere il suo fascino vintage. Tanti i progetti ai nastri di partenza che in un biennio dovrebbero riqualificare diverse zone della città. Appalti pubblici, ma anche privati come il Residence Villa Torlonia, dove in questi giorni stanno rimuovendo i calcinacci per poi partire con i lavori del complesso residenziale.