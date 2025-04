Luoghi del Fai, il più votato in regione è il piccolo borgo di Nidastore

Il piccolo borgo di Nidastore, uno dei castelli di Arcevia, è risultato il più votato nelle Marche nel censimento dei Luoghi del Cuore Fai: un risultato di grande rilievo per la comunità.

Le votazioni per il programma nazionale promosso dal Fondo per l’Ambiente Italiano per promuovere la tutela e la valorizzazione dei luoghi amati dagli italiani si è conclusa il 10 aprile scorso.

La classifica finale sarà pubblicata a giugno, ma è già disponibile quella provvisoria che vede Nidastore al primo posto della classifica delle Marche (e al 47esimo di quella nazionale) con 5.430 voti, davanti alla Chiesa di Sant’Angelo Magno di Ascoli Piceno (3.027 voti) e alla chiesa della Madonna della Pietà di Acquaviva Picena (1.664).

Un importante riconoscimento per lo storico e caratteristico borgo, uno dei più piccoli dei nove castelli di Arcevia.

Che può avere anche conseguenze concrete: tutti i Luoghi del Cuore che superano la soglia di 2mila 500 voti possono ambire a un contributo economico candidandosi al relativo bando promosso dal Fai con un progetto di restauro o di valorizzazione.

I borghi dell’entroterra di Senigallia si riconfermano ancora una volta tra le eccellenze locali e sempre più richieste, in quanto a visite, dai turisti stranieri che arrivano in città.