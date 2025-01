"Lupo non pericoloso, lo dicono gli esperti"

"Voglio tranquillizzare tutti i cittadini. Mi sto occupando personalmente della questione relativa al lupo. Ho già contattato e mi sono confrontato con esperti di fauna selvatica che stanno seguendo il caso. E comunque mi hanno spiegato che il lupo non è pericoloso per le persone, perché le evita. E se avete un cane potete portarlo fuori, al guinzaglio, senza temere nulla". Così l’assessore all’Ambiente di Jesi Alessandro Tesei, dopo gli ultimi avvistamenti dell’animale selvatico nei pressi di via Tobagi.

Sotto le feste, il lupo era stato visto in via XX Luglio e, ancora prima, nella zona del parco Esedra. L’assessore è intervenuto sulla propria pagina Facebook, ieri pomeriggio, nel tentativo di provare a rasserenare gli abitanti delle aree coinvolte, sempre più allarmati dai frequenti incontri ravvicinati.

Nei giorni scorsi, il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia aveva proposto un’interrogazione per richiedere la manutenzione del fosso XX Luglio che, secondo i consiglieri Antonio Grassetti e Chiara Cercaci, diventa "facile albergo per ogni genere di animale selvatico, di sicuro incompatibile con il prossimo agglomerato abitativo che comprende, tra l’altro, anche un importante istituto scolastico". Circostanza che aveva portato a chiedere di "bonificare al più presto la zona" e "di mettere subito in sicurezza i cittadini dal pericolo denunciato, indicando sin d’ora con quali accorgimenti".

Lo stesso Grassetti, ieri, in risposta all’assessore ha detto che il problema "che ho sollevato con l’interrogazione è riferito principalmente alla necessità di pulire e mantenere il fosso XX Luglio, probabile abitacolo, non solo del lupo. In ogni caso, anche se non pericoloso, convieni che la città non possa e non debba essere il terreno di caccia di un lupo?", la domanda posta.

Tra i casi più eclatanti, quello del presunto attacco di un lupo ad una cagnolina nella zona del parco Sassoli. Cagnolina poi scomparsa.