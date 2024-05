Lutto in Consiglio, morta la moglie di Malih

Lutto in consiglio comunale, si è spenta la moglie del consigliere aggiunto Mohamed Malih. Dal 2016 Presidente di Stracomunitari, Associazione di migranti, e, dal 2020 Consigliere straniero aggiunto del Comune di Senigallia.

Elisa Pergolesi ‘Mobbi’, si è spenta ieri all’età di 65 anni. La notizia del decesso della donna si è diffusa in città nel pomeriggio di ieri quando sono comparsi i necrologi. Tanti gli attestati di vicinanza ricevuti dai familiari in queste ore di dolore. Mobbi lascia la figlia Anna, la sorella Vittoria e il fratello Federico. Oggi dalle 17, nella casa funeraria di via Cagli a Cesanella sarà aperta la camera ardente. I funerali si svolgeranno giovedì alle 15 presso la chiesa Parrocchiale di San Martino. La salma sarà tumulata presso il Cimitero Maggiore Le Grazie. Una famiglia molto stimata in città che ha guardato sempre al prossimo e lo ha fatto anche con questo ultimo gesto: le opere di bene saranno devolute all’Associazione Stracomunitari. "Esprimo il mio cordoglio e quello del Consiglio Comunale all’amico e collega Consigliere Malih per la prematura scomparsa della sua cara moglie Elisa. Ci uniamo tutti al dolore della sua famiglia" le parole del Presidente del Consiglio Comunale Massimo Bello.