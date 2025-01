Ma non vige la regola della distanza dai monumenti?

C’è una cosa di cui nessuno parla. Ovvero la distanza tra le bancarelle (o qualsivoglia struttura semovibile) e i monumenti della città. Fino a prova contraria, la fontana del Cavalli di piazza Roma rientra tra i monumenti cittadini: fu costruita nel 1758 in stile barocco. Le sculture sono di Gioacchino Varlé. Nel corso del tempo ha dovuto subire un bombardamento durante la seconda guerra mondiale, l’incuria e la mancanza totale di attenzione che l’hanno addirittura mutilata. Adesso la fontana è circondata dalle bancarelle e dai furgoncini che caricano e scaricano. Pochi anni fa per la vicinissima fontana del Calamo successe il finimondo per i dehors troppo vicini. La Soprintendenza li fece modificare, spostare. Se avessero potuto li avrebbero cancellati dalla faccia della terra. Adesso il nulla. Perchè?

a.mas.