Madonna del Rosario, oggi e domani scatta la chiusura della biblioteca

Chiusura straordinaria della biblioteca comunale. In concomitanza con le giornate di festa della patrona di Falconara Marittima, la Madonna del Rosario, che viene celebrata l’8 maggio, tra oggi e domani i locali del Centro Pergoli di piazza Mazzini rimarranno chiusi al pubblico e per gli studenti. I locali del Centro Pergoli di piazza Mazzini riapriranno invece regolarmente a partire dalla giornata di giovedì, secondo gli orari prestabiliti e nelle consuete modalità di fruizione per gli utenti del servizio.