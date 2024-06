Maiolati in lutto, morta a 62 anni Patrizia Ricci

"Schietta, genuina, in simbiosi con la natura che tanto amava". Sgomento e dolore a Maiolati per la scomparsa di Patrizia Ricci, 62 anni, assistente amministrativa dell’Istituto comprensivo Carlo Urbani di Moie e molto conosciuta. Patrizia è morta lunedì, appena due mesi dopo aver scoperto una terribile malattia. "Patrì" per gli amici, adorava la montagna e i sentieri e ogni domenica con il suo gruppo di amici ‘camminatori’ sceglieva una meta diversa. Lascia nel dolore il marito Gianpiero Ruggeri, cantante lirico, insegnante di musica, ed ex consigliere comunale, i figli Simone e Sophia. La dirigente scolastica Linda Rosa Marcovecchio e i colleghi di Patrizia le hanno dedicato un saluto: "Sei andata via in silenzio, cara Patrizia Ricci, senza darci il tempo di capire che il tuo posto, nel tuo ufficio, sarebbe rimasto vuoto e che non avremmo più avuto il privilegio di vedere il tuo rassicurante sorriso, di ascoltare il suono pacato della tua voce. Le lacrime di coloro che ti hanno voluto bene, che ti hanno apprezzato, sgorgano dagli animi addolorati, pensandoti felice ed in cammino lungo i sentieri fioriti del cielo. Guardaci da lassù mentre godi della luce eterna".