Maiolati, via libera al bilancio. Servizi a domanda: nessun aumento

Via libera del Consiglio comunale, prima delle feste natalizie, al bilancio di previsione 2025-2027 e al programma triennale delle opere pubbliche. Una manovra, quella della Giunta, che prevede importanti investimenti per i lavori pubblici. Ma il rovescio della medaglia è nell’aumento dei costi che l’amministrazione dovrà sostenere per quanto riguarda i servizi sociali e quelli a domanda individuale. Costi che, tuttavia, è stato chiarito non si tradurranno in aumenti di tariffe per i cittadini perché "siamo stati fermi nella determinazione – ha spiegato il sindaco Tiziano Consoli – di non gravare sui bilanci familiari e nello stesso tempo di preservare il livello elevato dei nostri servizi, non facendo tagli al capitolo del Sociale".

Tra gli investimenti indubbiamente più rilevanti, il 2025 consegnerà l’ultimazione del polo scolastico di via Venezia, a Moie, la continuazione del progetto Pinqua per realizzare i 16 alloggi per anziani e persone con disabilità e il recupero edilizio dell’ex area Chiocca, in via Torrette, sempre a Moie, dove verranno realizzati otto alloggi da destinare a famiglie con il regime del canone agevolato. Nel capoluogo Maiolati Spontini, sempre nel prossimo anno, dovranno partire i lavori per il recupero della casa natale di Gaspare Spontini.