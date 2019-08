Numana (Ancona), 20 agosto 2019 - Una bimba si è sentita male e la mamma ha chiamato l’ambulanza. Domenica scorsa in via Ischia a Numana, attorno alle 2 di notte, da dove è partita la chiamata, è arrivato il mezzo di soccorso.

L’operazione però non è andata liscia come avrebbe dovuto. A causa della strada stretta e soprattutto della sosta selvaggia di alcuni mezzi, gli operatori sanitari sono stati costretti a trasportare a braccio la bambina perché impossibilitati a far passare l’autolettiga, raggiunta a piedi.

«Ho aiutato spostando a mano alcune barriere per consentire all’ambulanza di poter fare inversione di marcia ma nonostante l’aiuto si è dovuta fermare perché una macchina sopraggiungeva dalla parte opposta ed è rimasta ferma per parecchi minuti», ha testimoniato un residente, lo stesso che ieri mattina si è rivolto ai carabinieri per segnalare quanto era accaduto.