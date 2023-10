Malori a raffica a pochi metri di distanza, i sanitari in Comune

Malori a raffica a pochi metri di distanza. È quanto accaduto ieri, sia all’interno di Palazzo del Popolo sia lungo il viale della Vittoria. Erano circa le 11.30 quando una donna ha accusato un malore all’interno del municipio. La signora, 51 anni, si sarebbe sentita male nelle stanze del Comune. Non è dato sapere se si tratti di una dipendente che soffrirebbe di problemi cardiaci o se, invece, la donna sia una cittadina che si era recata negli uffici per sbrigare alcune pratiche. Sul posto, per tutte le cure del caso, l’automedica e un’ambulanza della Croce gialla per il trasporto a Torrette. Negli stessi minuti, proprio fuori dal Comune, all’incrocio tra via Giannelli e via XXIV Maggio, una ragazza – con cane al seguito – era ferma al semaforo quando sarebbe improvvisamente caduta a terra. Aiutata ad alzarsi da alcuni ragazzi, la 29enne ha ripreso a camminare, ma è nuovamente caduta a faccia avanti lungo il Viale della Vittoria. Ad assistere alla scena, una dipendente di una struttura sanitaria che ha immediatamente allertato il 112.

n.m.